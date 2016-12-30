هذا هو قرار المحكمة في قضية سعد المجرد

كشف موقع "فبراير" أن المحكمة رفضت طلب الدفاع بإطلاق سراح الفنّان الشاب المغربي سعد المجرد لفترة مؤقّتة.

وقد حضر المجرّد اليوم، للمثول أمام قاضي التحريات في قصر العدل في العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة طلب إطلاق السراح المؤقت بشروط، الذي قدّمه محاميه الفرنسي أيريك دوبون موريتي.

وكشف مصدر لـ موقع "فبراير"، أنّ سعد سيدلي بتصريحاته عن القضية، بغياب محامي الشابة الفرنسية لورا، بسبب عدم حضورها لأنّ التحقيق لا يزال مستمراً.

وأوضح المتحدث أن القانون الفرنسي لا يسمح بإطلاق السراح المؤقّت للمتّهمين في قضايا الإغتصاب، خوفاً من التأثير على الضحايا، أو حتّى الهروب، كما فعل المجرّد في أميركا، بحسب قوله.

ونقل موقع "فبراير" عن مصدرٍ أنّ الفنّان الشاب التقى والديه البشير عبده ونزهة الركراكي يوم الخميس، عندما زاراه في سجنه الفرنسي في "فلوري ميروجيس".