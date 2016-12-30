مفاجأة سيرين عبد النور في رمضان 2017!

يبدو أن عودة الفنانة سيرين عبد النور إلى الدراما ستكون من خلال مسلسل تلفزيوني رمضاني ستصوره تحت إدارة المخرج السوري سيف الدين سبيعي وبمشاركة الممثل السوري قيس سيف الشيخ نجيب.

سيرين عبد النور لم تعلن حتى الآن عن ارتباطها بهذا العمل، بل سبقها إلى هذه الخطوة المخرج سيف الدين السبيعي الذي نشر صورة تجمعه بها وبالممثل قيس الشيخ نجيب، عبر صفحته الرسمية على "إنستقرام" مع تعليق " حلوين قيس وسيرين مش هيك".

ويبدو أن سيرين اتخذت قرارها وحسمت موقفها بالعمل تحت إدارة المخرج سيف السبيعي، متناسية تصريحاته السابقة التي انتقدها فيها كما مجموعة من الممثلين والممثلات اللبنانيين، في بادرة طيبة في الأعياد، تؤكد من خلالها سيرين أنها إنسانة مسامحة وأن الفن يجمع ولا يفرّق، أو ربما لأنها شعرت أن الجمهور اشتاق إليها وأنه لا يحق لها أن تبتعد أكثر كممثلة عن الشاشة الصغيرة، خصوصاً وأنها "اعتزلت" التمثيل خلال العام 2016 للاهتمام بأسرتها، ورغبتها بإنجاب طفل صغير تضمه إلى عائلتها الصغيرة.

سيف الدين السبيعي لم يكشف عن تفاصيل هذا العمل، ولا شك أن الأيام المقبلة، ستوضح كل ما يرغب الناس بمعرفته عن هذا العمل.