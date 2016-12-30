أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مريم عثمان " خبيرة التنمية البشرية " ... إكتساب المهارات والتخطيط -
السفيرة عزيزة - مريم عثمان ... الأفكار الإيحابية ممكن أن يكتسبها الشخص بنفسه أم يجب التوجه لمختص -
السفيرة عزيزة - متصلة لـ نهى بعد العزيز ... الراجل هو سبب الإكتئاب في كل حاجة -
السفيرة عزيزة - خمسة أشياء لتجديد طاقتك الإيجابية -
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مفاجأة سيرين عبد النور في رمضان 2017!

Google+ Print

الجمعة 30-12-2016 23:58

يبدو أن عودة الفنانة سيرين عبد النور إلى الدراما ستكون من خلال مسلسل تلفزيوني رمضاني ستصوره تحت إدارة المخرج السوري سيف الدين سبيعي وبمشاركة الممثل السوري قيس سيف الشيخ نجيب.
سيرين عبد النور لم تعلن حتى الآن عن ارتباطها بهذا العمل، بل سبقها إلى هذه الخطوة المخرج سيف الدين السبيعي الذي نشر صورة تجمعه بها وبالممثل قيس الشيخ نجيب، عبر صفحته الرسمية على "إنستقرام" مع تعليق " حلوين قيس وسيرين مش هيك".
ويبدو أن سيرين اتخذت قرارها وحسمت موقفها بالعمل تحت إدارة المخرج سيف السبيعي، متناسية تصريحاته السابقة التي انتقدها فيها كما مجموعة من الممثلين والممثلات اللبنانيين، في بادرة طيبة في الأعياد، تؤكد من خلالها سيرين أنها إنسانة مسامحة وأن الفن يجمع ولا يفرّق، أو ربما لأنها شعرت أن الجمهور اشتاق إليها وأنه لا يحق لها أن تبتعد أكثر كممثلة عن الشاشة الصغيرة، خصوصاً وأنها "اعتزلت" التمثيل خلال العام 2016 للاهتمام بأسرتها، ورغبتها بإنجاب طفل صغير تضمه إلى عائلتها الصغيرة.
سيف الدين السبيعي لم يكشف عن تفاصيل هذا العمل، ولا شك أن الأيام المقبلة، ستوضح كل ما يرغب الناس بمعرفته عن هذا العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي