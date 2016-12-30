نادين نسيب نجيم سفيرة ووجه دعائي لدار أزياء شهير

أفرجت الفنانة نادين نسيب نجيم عن مفاجآتها، بعيداً عن التمثيل وأعلنت أنها ستكون الوجه الدعائي لإحدى ماركات العدسات اللاصقة وسفيرة لإحدى دور الأزياء التي لم تكشف عن اسمها، مشيرة إلى مؤتمر صحفي ستعقده بهذا الخصوص.

نادين التي تعتبر من بين أهم نجمات الدراما العربية في الوقت الحالي، أعلنت عن مفاجآتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام" وقامت بنشر صورة من الحملة الدعائية التي ستطل فيها قريباً وكتبت: " المفاجأتين يلي خبرتكن عنن صاروا كتير قراب وهيدي صورة وحدة من الحملة الدعائية الخاصة ب العدسات lenses femi9 Bella contact يلي رح كون سفيرتها بالشرق الأوسط. أما المفاجأة التانية فهي أيضاً سفيرة لدار أزياء معروفة جداً. رح تعرفوا تفاصيل اكثر عن هالموضوع بالمؤتمر الصحفي".

من ناحية أخرى ودّعت نادين نسيب نجيم العام 2016 على "تويتر" وكتبت" شكراً 2016 لكونك سنة كريمة جداً معي، ولكن رغم أنكِ سترحلين وسأفتقدك، إلا أنني أتمنى أن تحقق 2017 كل أمنياتي".

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم، ستجتمع للمرة الثالثة كثنائي مع النجم السوري تيم حسن في مسلسل "الهيبة "الذي سوف يعرض في رمضان 2016 وهو من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج الصباح للإعلام.