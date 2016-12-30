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حفل محمد عبده يقسم المغردين السعوديين على "تويتر"

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السبت 31-12-2016 00:11

تحت هاشتاغ "أوقفوا حفل محمد عبده"، انطلقت تغريدات تطالب بإلغاء حفل "فنان العرب" محمد عبده المفترض إحياؤه بعد نحو أسبوعين في مدينة جدة ، وقابلها تغريدات أخرى تطالب بعدم الإلغاء، معتبرين أن الحفل حرية شخصية لمن يريد الحضور.
حفل جدة الذي أثار بلبلة وانقساماً بين المغردين على "تويتر"، كان قد تم تأجيله في وقت سابق، حيث كان من المقرر أن يقام في 24 أيلول \سبتمبر الماضي، وأعادت شركة "روتانا" السبب يومها لأسباب تتعلق بشروط التنظيم.
وقد أرجع المغردون السعوديون رغبتهم في إلغاء الحفل، إلى فتاوى دينية وظروف تمر فيها المنطقة.
يشار إلى أن "فنان العرب" كان قد أحيا حفلاً كبيراً في مدينة الطائف في شهر أغسطس/آب الماضي خلال فعاليات مهرجان عكاظ، لكن لم تصدر أي اعتراضات حولها.

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سيدتي

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