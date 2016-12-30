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راشد الماجد يودع عام 2016 بـ "ديو"حزين

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السبت 31-12-2016 00:22

لم يشأ الفنان راشد الماجد توديع عام 2016 قبل أن يطرح أغنيته الجديدة التي كانت "ديو" مع الفنان أحمد الهرمي وبمشاركة نجله الصغير محمد.

هذه الأغنية حملت اسم "خلها في القلب"، وهي من كلمات الشاعر تركي آل الشيخ وألحان أحمد الهرمي، وهي العمل الأول الذي يجمع الشاعر والملحن. وحمل العمل فكرة جديدة تمثّلت بالمزج بين إيقاعين، وحمل ردود فعل إيجابية في ساعاته الأولى.

يذكر أن راشد طرح في 14 من الشهر الحالي "ديو" مع الفنانة آمال ماهر وحقق أصداء جيدة وكان باللهجة المصرية.

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سيدتي