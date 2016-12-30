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بالصور: سامو زين يكتشف مطربة جديدة بـ "صنارة"

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السبت 31-12-2016 00:28

انتهت المطربة زهور نبيل من تصوير اغنية "صنارة" على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج شريف فرانسيس والإشراف العام للمطرب السوري سامو زين صاحب شركة szmusic والذي تعاقد مع زهور بعد ان قدمت العديد من الاغاني الناجحة منهم اغنية مرتاحة ورد اعتبار وخليك بعيد وحبيبي غايب وغيرهم من الاغاني والكليبات الناجحة.

زهور التي حاولت منذ عامين شق طريقها الفني مع الملحن محمد ضياء أكدت أنها تعتبر بدايتها الحقيقية مع الفنان سامو زين الذي تبنى موهبتها وآمن بها.

جدير بالذكر ان اغنية صنارة كلمات اسلام القباري وألحان معتز امين توزيع اسامة عبد الهادي ومحمد عباس ومن المقرر طرح الفيديو كليب على القنوات الفضائية في رأس السنة بعد الانتهاء من مرحلة المونتاج.

يذكر أن ضجة أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول جنسية المطربة، فقيل أولاً أنها تونسية، ثم تردد أنها مصرية، وأكد البعض أنها ليبية الجنسية والحقيقة أنها من أب مصري وأم تونسية ولدت وعاشت في ليبيا وقدمت العديد من الاغاني الليبية وقامت بتقديم برنامج اوقات عشيه مع قناة الشبابية ولكنها قررت السفر الى والاستقرار هناك منذ العام 2010، وحاول المنتج أحمد الجوهري تبنيها فنياً ومن بعده الملحن محمد ضياء واخيراً قرر الفنان السوري سامو زين دعمها عبر شركته للإنتاج الفني.

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سيدتي

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