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حنان الخضر تطلق "تحدي"

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السبت 31-12-2016 00:42

أطلقت الفنانة المغربية حنان الخضر، خريجة برنامح اكتشاف المواهب الغنائية ستار أكاديمي في نسخته الأخيرة، أمس الأربعاء، أغنيتها الجديدة بعنوان " تحدي" على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
الأغنية هي الأولى بعد ستار أكاديمي، من كلمات وألحان توفيق المغربي، وتوزيع رشيد محمد علي، نشرتها الخضر على طريقة lyrics video أو الأغنية مع الكلمات.
يذكر أن الأغنية خلقت فريقين من المعلقين مابين معجب بالأغنية لحنا وأداء، ومابين من اعتبر أن كلمات الأغنية مستهلكة ولم تأتي بأي جديد حسب رأيهم.

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