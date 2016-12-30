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شاروخان في ورطة جديدة بسبب فيلمه المقبل Raees

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السبت 31-12-2016 00:15

يبدو أن نهاية العام 2016 لن تكون جيدة على النجم شاروخان Shahrukhan بسبب فيلمه الحديث "Raees". فقد أفادت مصادر صحفية أنّ الفيلم الذي يؤدّي فيه دور زعيم عصابة وتاجر المخدرات سيسبب مشاكل قانونية. وذكرت تقارير أن الإبن الحقيقي للشخصية التي يلعب دورها خان  الهندي عبد اللطيف مشتاق سيقدم دعوى قضائية جديدة بتهمة التشهير بوالده الراحل.

وكان مشتاق قد رفع دعوي تشهير في المحكمة العليا في غوجارات  في 29 أبريل الماضي طالب فيها بوقف تصوير وعرض الفيلم لأنه زعم أن الشخصية التي يؤديها شاروخان تستند على والده الراحل.

وأكد مشتاق أن شخصية والده في الفيلم يتم تصويرها على أنه الشخص الذي كان يدير بيت دعارة وانه شخص يستخدم النساء لتسليم شحنات الخمور.

وعقب صدور البرومو الدعائي الرسمي للفيلم في وقت مبكر من هذا الشهر، كان منتجيه قد أصدروا بياناً رسمياً يفيد  بأنّ شخصية "Raees" لم تستند إلى أي شخص حي أو ميت.

ونقلاً عن هذه التأكيدات، نصحت المحكمة مشتاق لانتظار عرض الفيلم، ولكنه مقتنع تماماً أنّ الفيلم يرتكز على حياة والده بعد مشاهدة الفيديو الدعائي.

 

توقيف شاروخان في مطار لوس أنجلوس

 

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