أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مريم عثمان " خبيرة التنمية البشرية " ... إكتساب المهارات والتخطيط -
السفيرة عزيزة - مريم عثمان ... الأفكار الإيحابية ممكن أن يكتسبها الشخص بنفسه أم يجب التوجه لمختص -
السفيرة عزيزة - متصلة لـ نهى بعد العزيز ... الراجل هو سبب الإكتئاب في كل حاجة -
السفيرة عزيزة - خمسة أشياء لتجديد طاقتك الإيجابية -
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الأسد السبت 31 ديسمبر

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد السبت 31 ديسمبر حظك اليوم برج الأسد السبت 31 ديسمبر

برج الأسد

مهنياً: إذا واجهتك مواقف متصلبة فحاول السيطرة على انفعالاتك، لكن ذلك لن يدوم طويلاً لأنّ الأسباب الموجبة تزول قريباً

عاطفياً: قد تحتاج إلى الهروب والذهاب ولقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ، ويمكن أن تخوض تجربة جديدة

صحياً: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى