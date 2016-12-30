أستاذ جهاز هضمى: 5 علامات تدل على وجود التهابات وحصوات بالمرارة

كتبت سماح لبيب

قال الدكتور فؤاد بدوى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد إن الكثير من الأشخاص يتعرضون لمتلازمة الشعور بالألم بصورة متكررة فى المعدة، إلا أن كثيرا منهم لا يتنبأون بوجود مرض فعلى فى أحد أعضاء الجسم، ومن أبرزها مرض التهاب وحصوات المرارة الذى يعانى الكثير من الأفراد منه، وأبرز 5 أعراض لها كالتالى:

1 الشعور بالقىء بصورة متقطعة ما بين الوقت والآخر.

2 مرارة الفم والتى يشعر بها عند تناول أى من الوجبات على مدار اليوم، ولا يستطيع التذوق.

3 الشعور بالدوخة دون وجود أى أمراض بالضغط أو السكر.

4 الشعور بمغص شديد يأتى فى نوبات متتالية.

5 تعرض المريض للإسهال بصورة مستمرة خاصة مع الأكلات التى تحتوى على دهون كثيرة.

وأكد الدكتور فؤاد بدوى أستاذ الجهاز الهضمى أن مريض المرارة لابد أن يتوجه مباشرة لتحديد موعد لتفتيت الحصوات من خلال إجراء الجراحة أو بالليزر، كما نصح بضرورة تجنب المريض الأكلات التى تحتوى على المسبكات، والحوادق مثل الفلفل والشطة، إضافة إلى قلة الكميات التى يتناولها من اللحوم لأنها تسبب فى زيادة أعراض المرارة.