موجز أخبار الساعة 10.. مصر وموسكو تخطيا نتائج سقوط الطائرة الروسية السلبية

نشر موقع "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار "أحمد أبو زيد" أن روسيا ومصر تمكنتا من التغلب على النتائج السلبية لتحطم الطائرة الروسية في سيناء، بالإضافة إلى متابعة لتداعيات انهيار عقار صباح اليوم فى عزبة الصفيح بالدقهلية.

وإلى موجز لأهم أخبار مصر للساعة العاشرة مساءً:

تخلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عن البروتوكولات المتعارف عليها من قبل الرؤساء، فى عدة مواقف خلال عام 2016، ليخرج على المواطنين بتلقائية شديدة بعيدًا عن الرسميات لكسر الحواجز فى تعامله مع الشعب، مما يعكس الجانب الإنسانى فى الرئيس.

انتهى عام 2016 بأحداث قوية وغير مألوفة للشعوب على مستوى العالم، حيث فاز المرشح الجمهورى ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وخرجت بريطانيا العظمى من الاتحاد الأوروبى، وتعرض عدد كبير من الدول الأوروبية لهجمات ارهابية.

هاجم الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامى، الباحث إسلام بحيرى، فى حلقة قدمها أمس الخميس، بقناة الرحمة، مشيرا إلى أن هناك خلل خطير فى الأقوال التى يقولها ودعوته بحرق التراث، موضحا أنه لا يمكن مناظرة شخص يرفض السنة النبوية.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تلقت إخطارًا رسميًا من مجلس الوزراء، أمس الخميس، أكد على موافقة رئيس مجلس الوزراء، على توصية اللجنة العامة بمجلس النواب، فى جلستها الأسبوع الماضى بتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات مدارس اللغات للعام المقبل.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار "أحمد أبو زيد" أن روسيا ومصر تمكنتا من التغلب على النتائج السلبية لتحطم الطائرة الروسية في سيناء، العام الماضى.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، فى بيان لها، عن وفاة ٧ مواطنين وإصابة ٣ آخرين حتى الآن فى انهيار عقار سكنى صباح اليوم مكون من ٤ طوابق بعزبة الصفيح فى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

قال حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، إن العقار المنهار بعزبة الصفيح، بالمنصورة، اليوم الجمعة، خلف 7 حالات وفاة، و3 مصابين.

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك أشخاصا عندما يجدون تميزا نسبيا لمصر فى شىء ما ينشرون الشائعات من أجل ضرب الاقتصاد المصرى.

تستعد محافظة القاهرة لاستقبال امتحانات نصف العام لمراحل النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم 4 يناير المقبل وتنتهى يوم 24 من نفس الشهر، حيث تبدأ امتحانات الصفين الثانى والثالث الابتدائى يوم الأربعاء 4 يناير وتنتهى يوم الخميس 5 يناير، ويبدأ الصفين الرابع والخامس الابتدائى الامتحانات يوم الأربعاء 4 يناير وتنتهى يوم الثلاثاء 10 يناير.

تواجد الدولى المصرى محمد صلاح، نجم روما الإيطالى، فى التشكيل المثالى للكالتشيو خلال العام الجارى، بعدما قدم لاعب المنتخب الوطنى مستوى رائعا أدى إلى تتويجه بجائزة "جلوب سوكر" العالمية لأفضل لاعب عربى فى عام 2016.

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصرفه وفر ومنح موافقات بقيمة 1.6 مليار دولار لعمليات استيرادية منذ تعويم الجنيه، وحتى الآن، تشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، مؤكدًا أن شبكة فروع البنك تعمل بكفاءة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

قرر هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الاحتفاظ بالـ27 لاعبا الذين ضمهم لقائمة منتخب مصر مؤخرا استعدادا لأمم الجابون 2017 حتى موعد السفر يوم 13 يناير المقبل.

قبل أن ندخل فى صلب الخطايا ونفندها، وجب علينا أن نفصل بين شقين أساسيين فى تناول هذا الأمر.

الشق الأول: هو الشق القانونى، والذى يتعلق بالاختصاص فى الفصل من له حق البت فى الأمر فى هذه الاتفاقية، القضاء أم البرلمان؟ والرد هنا بسيط فهناك إلزام دستورى طبقا للمادة ١٥١ بإحالة الاتفاقيات للبرلمان، والدستور يعلو على القانون.

قال الدكتور سمير الخولى عضو مجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" إن البرلمان حقق العديد من الانجازات خلال عام 2016 أبرزها إنهاء قانون بناء وترميم الكنائس وقانون الجمعيات الأهلية وهيئة سلامة الغذاء حيث أن تلك القوانين تخص الشارع والمواطن المصرى بالإضافة إلى إنجاز لائحة المجلس والقوانين والقرارات التى ناقشها المجلس خلال الـ15 يوم الأولى لانعقاده والتى صدرت فى غيبة البرلمان.

ثمن بكر أبو غريب عضو مجلس النواب، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الصادر بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بـ53 جنيها لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، موضحا أنه استجاب لأصحاب المصانع فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وإلزامهم بتوريد المقابل المادى بالدولار.

افتتحت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف عقب صلاة الجمعة اليوم أول منافذها بمحيط مسجد النور فى العباسية، وذلك بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الذى يدعم المنفذ.

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى والإنتاج الحربى بتقدم الفريق البورسعيدى بهدف نظيف سجله فريد شوقى فى الدقيقة 11 من عمر المباراة المقامة حاليا فى الأسبوع الـ17 بالدورى على استاد برج العرب.

يعتبر الإمام الراحل الشيخ محمد متولى الشعراوى من أفضل من بسطوا معانى القرآن الكريم بأسلوب رائع وسهل يستطيع أن يستوعبه أى شخص مهما اختلف مستواه التعليميى أو الاجتماعى أو العمرى.

افتتحت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف عقب صلاة الجمعة اليوم أول منافذها بمحيط مسجد النور فى العباسية، وذلك بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الذى يدعم المنفذ.

وتوافد عدد من المواطنين على المنفذ لشراء السلع الأساسية "اللحوم، والدجاج، والزيت، والعدس، والمكرونة والسكر"، حيث علق القائمون على المنفذ لافتة كبيرة الحجم مكتوب عليها أسعار السلع فكانت اللحوم البرازيلى بـ47 جنيها، والفراخ 24 جنيها والسكر 9 جنيهات والعدس 19 جنيها وزيت عباد الشمس بـ15 جنيها.

فاز المنتخب المصرى لكرة السلة على نظيره البحرينى بنتيجة ٦٨/٧٤ فى أولى مباريات البطولة العربية التى تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى ٨ يناير، فى أول مباراة رسمية دولية يقودها الإسبانى أنطونيو أورينجا مع المنتخب المصرى. وشهد اللقاء مشاركة حمد فتحى عملاق كرة اليد، لاعب السلة حاليا.

بدأت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تأهيل أنثى الزراف "سوسن" بحديقة حيوان الجيزة للتزاوج من ذكر الزراف "ياسو" من خلال فريق بيطرى متخصصة لرفع الكفاءة الصحية لها، وتوفير جو مناسب، والخروج من حالة الحزن والاكتئاب التى سيطرت عليها بعد نفوق مولودها "عزيز".