محمد حلمى: شيكابالا ابنى.. وبرشلونة ظل لسنوات يلعب بدون رأس حربة صريح

كتب أحمد توفيق - عمرو جاب الله

قال محمد حلمى، المدير الفنى للزمالك، إنه لم يحدث أى خلافات مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق فى القمة 113 قبل المواجهة الأخيرة أمام الأهلى، فى الجولة الـ17 بالدورى، والتى انتهت لصالح الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

وقال حلمى فى تصريحات صحفية عقب نهاية جلسته مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك: "قلت لرئيس النادى إنه ليس صحيحا أننى قررت الاستغناء عن شيكابالا أو صرحت (يا أنا يا هو في الزمالك).. شيكابالا فى مكانة ابنى ووجوده مهم".

وعلق حلمى على أمر اللعب برأسى حربة والتى طالب بها رئيس النادى قائلاً: "برشلونة بقوته وجبروته ظل سنوات يلعب بدون حربة صريح من الأساس، وكان يكتسح كل البطولات، الأمر ليس كيف تكون طريقة اللعب بل الأهم هو كيف ينفذ اللاعبون فكر الجهاز الفني وخلق الزيادة العددية داخل منطقة الجزاء".