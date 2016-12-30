أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30/12/2016

كتب محمد عراقى

شهدت ساحة الرياضة المصرية اليوم الجمعة العديد من الأخبار المهمة والتى كان أبرزها اقتراب الغانى جون أنطوى مهاجم الأهلي من الانتقال للمقاصة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

انتهت مباراة كرة القدم بين فريقى الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بتعادل الفريقين 1-1، فى المباراة التى جمعتهما فى ختام منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدورى العام، مساء اليوم الجمعة.

اتفق اتحاد الكرة مع نظيره التونسى، على أن يتدرب نسور قرطاج على استاد بتروسبورت، استعدادا للمباراة الودية التى تجمع المنتخبين يوم 8 يناير المقبل، استعدادا لأمم الجابون 2017.

حصل النيجيري ستانلي مهاجم فريق الزمالك على إذن من مسئولى القلعة البيضاء بمغادرة القاهرة والتوجه إلى نيجيريا لقضاء فترة إجازته هناك، بعدما قرر الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع عقب مواجهة الأهلى أمس الخميس فى الأسبوع الـ 17 للدورى الممتاز والخسارة بثنائية نظيفة، وتوقف مسابقة الدوري بسبب ارتباط المنتخب بخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون الشهر المقبل .

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري استقر على قيد جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق المحلية في القائمة الأفريقية التي تخوض دور الـ32 بدوري الأبطال في شهر مارس القادم.

فاز المقاصة على الشرقية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما على استاد الفيوم في ختام منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز أحمد عبد الظاهر واريك تراورى هدفى المقاصة بينما أحرز حسام حسن هدف الشرقية الوحيد.

فاز فريق المصرى على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم فى الأسبوع الـ17 بالدورى.

توصل مسئولو مصر المقاصة لاتفاق مع نظرائهم في الأهلي لضم الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأحمر على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بداية من شهر يناير المقبل.

يتواجد وفد من نادي بني ياس الإماراتي في مقصورة استاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة الدراويش والاتحاد السكندري من أجل مراقبة الكونغولي كاسونجو مهاجم زعيم الثغر تمهيداً لضمه على سبيل الإعارة.

افتتحت فعاليات البطولة العربية للسلة والتى تستمر حتى ٨ يناير المقبل باستاد القاهرة، بمشاركة ٦ منتخبات وهى المغرب والجزائر والسعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.