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نهاية جلسة مرتضى وحلمى بدون قرارات.. واجتماع المجلس مستمر

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نهاية جلسة مرتضى وحلمى بدون قرارات.. واجتماع المجلس مستمر نهاية جلسة مرتضى وحلمى بدون قرارات.. واجتماع المجلس مستمر

انتهت الجلسة التى عقدها مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مع محمد حلمى المدير الفنى للفريق فى حضور مجلس إدارة قلعة ميت عقبة، بدون صدور أية قرارات.

 

وشهدت الجلسة مناقشة جميع أخطاء الفترة الأخيرة وأسباب خسارة الفريق الأبيض فى القمة 113 أمام الأهلي، بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 بالدورى بجانب ملف القائمة الأفريقية.

 

بينما واصل المجلس اجتماعه بعد انتهاء جلسة حلمى، لمناقشة ما جاء فى الجلسة الأولى مع المدير الفنى بجانب الجلسات التى عقدت على مدار اليوم مع الجهاز المعاون، ليتم إصدار قرار فى هذا الشأن خلال الساعات المقبلة.

 

 

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مصر 365