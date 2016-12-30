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حظك اليوم برج السرطان السبت 31 ديسمبر

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حظك اليوم برج السرطان السبت 31 ديسمبر حظك اليوم برج السرطان السبت 31 ديسمبر

مهنياً: فوائد مالية تعود عليك بربح وفير نتيجة وساطة أحد الزملاء واهتمامه

عاطفياً: وقت مناسب للقيام برحلة أو بسفر مع الحبيب لإعادة وصل ما انقطع بينكما

صحياً: تمضي يوماً سعيداً وترتاح فيه من عناء العمل الطويل، أنت تستحق الراحة

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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