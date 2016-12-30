كبير المفاوضين الفلسطينيين يصل القاهرة للقاء وزير الخارجية

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قادمًا من عمان على طائرة الخطوط الأردنية.

> وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن كبير المفوضين الفلسطينيين وصل مساء اليوم الجمعة، وأنهى إجراءات وصوله من صالة كبار الزوار، وذلك بعد أن تأخرت الرحلة لما يقرب من الساعة بسبب سوء الأحوال الجوية .

ومن المقرر أن يلتقى سامح شكرى، وزيـر الخـارجـيـة، غدًا السبت، بصائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بمقر وزارة الخارجية، لمواصلة المحادثات بشأن القضية الفلسطينية.