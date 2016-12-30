أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مريم عثمان " خبيرة التنمية البشرية " ... إكتساب المهارات والتخطيط -
السفيرة عزيزة - مريم عثمان ... الأفكار الإيحابية ممكن أن يكتسبها الشخص بنفسه أم يجب التوجه لمختص -
السفيرة عزيزة - متصلة لـ نهى بعد العزيز ... الراجل هو سبب الإكتئاب في كل حاجة -
السفيرة عزيزة - خمسة أشياء لتجديد طاقتك الإيجابية -
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

كبير المفاوضين الفلسطينيين يصل القاهرة للقاء وزير الخارجية

Google+ Print
كبير المفاوضين الفلسطينيين يصل القاهرة للقاء وزير الخارجية كبير المفاوضين الفلسطينيين يصل القاهرة للقاء وزير الخارجية

 

صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين

وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قادمًا من عمان على طائرة الخطوط الأردنية.
> وصرحت مصادر أمنية  بالمطار، أن كبير المفوضين الفلسطينيين وصل مساء اليوم الجمعة، وأنهى إجراءات وصوله من صالة كبار الزوار، وذلك بعد أن تأخرت الرحلة لما يقرب من الساعة بسبب سوء الأحوال الجوية .

ومن المقرر أن يلتقى سامح شكرى، وزيـر الخـارجـيـة، غدًا السبت، بصائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بمقر وزارة الخارجية، لمواصلة المحادثات بشأن القضية الفلسطينية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا