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البصل صديق البشرة في رمضان

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البصل صديق البشرة في رمضان البصل صديق البشرة في رمضان

يكاد لا يخلو منزل من البصل، فهو من الثمار الشائعة جداً. ويكاد لا يخلو طبق على الإفطار من البصل، بالرغم من أنّ ثمّة فئة من الناس، خصوصاً الفتيات، لا يجرؤن على تناول البصل، على اختلاف طرق طبخه أو إعداده. لكنّ موقف الرافضين لتناول البصل، سيتغيّر حكماً، إذا عرفوا تأثيره في البشرة وفوائده لها، خصوصاً في شهر رمضان، حين تكون البشرة بحاجة إلى اهتمام ورعاية أكبر.
البصل يُساعد في الحدّ من مشاكل البشرة، بفضل احتوائه على الكبريت الذي يُعتبر معدناً أساسيّاً للمحافظة على البشرة، كما يفيد بشكل خاصّ في السيطرة على البشرة الدهنيّة.
كما يُعتبر البصل ـ بشكل عام ـ مطهّراً رائعاً وطبيعيّاً، يعمل على إزالة الأوساخ، ويقتل البكتيريا الضارّة، ممّا يجعله مطهراً مثالياً للمسام.
يُمكنك استخدام مزيج من عصير البصل والخلّ ووضعه على البشرة، وستلاحظين زوال البثور والنمش، كما أنّه مفيد في التخفيف من الكلف والبقع الملوّنة على البشرة.
كما أنّ للبصل فوائد وتأثير فعّال في إزالة حبّ الشباب. ويمكنك صنع قناع منزليّ من دقيق البصل الذي يُساهم في التئام ندوب الحبوب والشوفان، ويُساعد في سدّ المسام، ويُعتبر مضادّاً للالتهاب. أحضري ماء معدنيّاً، واغليه، ثمّ اسكبيه على الشوفان، ثمّ اطحني حبة من البصل جيّداً ـ بشكل ناعم ـ واجعليها على الشوفان، وهو دافئ، قبل أن تضعي المزيج على بشرتك وتسترخي لعشر دقائق.

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سيدتي