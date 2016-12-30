خناقة بين لاعبى الإسماعيلى والاتحاد.. وهجوم على الهانى سليمان بعد المباراة

كتبت نانسى القاضى

نشبت مشادة كلامية بين لاعبى الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، بعدما دخل محمود متولى فى مشادة مع أحد لاعبى زعيم الثغر، وتطورت إلى اشتباك بالأيدى، وشهد تدخل بعض المتواجدين فى الاستاد للتضامن مع مدافع الإسماعيلى، حتى تطور الأمر لولا تدخل قوات الأمن المتواجدة فى الاستاد للفصل بين الطرفين.

كما حدثت مشادات بين أعضاء مجلس إدارة ناديى الإسماعيلى والاتحاد اعتراضا على الأحداث التى وقعت فى اللقاء. كما شهدت المباراة هجوما على الهانى سليمان حارس مرمى الاتحاد، بسبب وقوعه المتكرر خلال اللقاء، وتم توجيه السباب إليه من قبل الجماهير التى تواجدت فى المدرجات.