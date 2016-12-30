العميد يمنح لاعبى المصرى راحة سلبية لمدة أسبوع

منح الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة حسام حسن، لاعبى الفريق الأول إجازة لمدة أسبوع، على أن يعود الفريق إلى خوض تدريباته ببورسعيد على ملعب سيد متولى بداية من السبت بعد المقبل .

ومن جانبه أكد حسام حسن، المدير الفنى للفريق البورسعيدى، لـ"اليوم السابع" أنه سعيد بفوز فريقه اليوم على الإنتاج الحربى والوصول للنقطة 34، ولأول مرة فى تاريخ المصرى ينهى الدور الأول ولديه 34 نقطه، متمنيا أن يستمر اللاعبون على هذا الأداء بداية من الدور الثانى، لكى يضمن الفريق مكانا له فى المربع الذهبى .

وأضاف المدير الفنى للنادى المصرى أنه تمكن من الفوز فى مباراة اليوم رغم كمية الغيابات التى يعانى منها الفريق، أبرزهم محمد حمد وأحمد أيمن منصور، وبرغم ذلك حقق الفريق الفوز على فريق محترم وعريق مثل الإنتاج الحربى.

وأشاد حسن حسن بلاعبى المصرى خلال مباراتى غزل المحلة والإنتاج الحربى، خاصة أن معظم اللاعبين الذين شاركوا فى المبارتين كانوا خارج التشكيلة الأساسية للفريق، ورغم ذلك أثبتوا أنهم لا يقلون شيئا عن اللاعبين الذين شاركوا على مدار مباريات الدور الأول .

وكان المصرى البورسعيدى قد حقق فوزا على نظيره الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، ليصل للنقطة 34 منفردا بالمركز الرابع فى جدول المسابقة .