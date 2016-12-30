«تمرد» تطالب أعضاء البرلمان بتحديد موقفهم للرأي العام من قضية «تيران وصنافير»

طالبت دعاء خليفة أحد مؤسسى تمرد، أعضاء البرلمان المصرى، ان يخرج علينا كلًا على حدا ببيان للرأي العام يوضح فيه موقفه من قضية “تيران وصنافير”.

وأضافت خليفة، انه علي كل عضو ان يحدد رايه بكل وضوح عبر أى وسيلة إعلامية، كانت أو على مواقع التواصل الاجتماعى حتى يتثنى للشعب الذى أنتخبهم ان يفرق بين الغث والثمين، سيكون ذلك شهادة منهم للتاريخ كلا حسب رأيه.

يذكر أن الحكومة، وافقت على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي تقضي بانتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأحالت الحكومة الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها، وفقا للإجراءات الدستورية.

ومن المنتظر أن يصدر القضاء المصري حكما في 16 يناير المقبل بشأن طعن الحكومة في حكم سابق ببطلان الاتفاقية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما ببطلان الاتفاقية في يونيو الماضي، لكن الدولة طعنت فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.