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بالصور.. إزالة 204 حالة تعد علي أراضي زراعية بقري مركز بني سويف خلال شهر ‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل : محمد شعبان

أزالت معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة أحمد دسوقي رئيس المدينة،  بالإشتراك مع قوات الشرطة، 204 حالة  تعد علي أراضي زراعية بعددًا من قري المركز خلال شهر ديسمبر الجاري.

وشملت الإزالة التي شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، 28 حالة تعد بقرية بياض العرب، 42 حالة تعد بقرية تزمنت الشرقية، و 48 حالة  تعد بقرية شريف باشا، 44 حالة تعد بقرية بلفيا، 40 حالة تعد بقرية أبشنا، حالتي تعد بقرية إهناسيا الخضراء .

من جانبة قال أحمد دسوقي، رئيس المدينة، إن الحملات مستمرة  بشكل يومي للقضاء علي المخالفات والتعديات علي الأراضي الزراعية بالمركز.

 

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