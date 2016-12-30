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أخبار النادي الأهلي اليوم 30/12/2016.. أنطوى يقترب من المقاصة.. وقيد 30 لاعبا أفريقيا

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أخبار النادي الأهلي اليوم 30/12/2016.. أنطوى يقترب من المقاصة.. وقيد 30 لاعبا أفريقيا أخبار النادي الأهلي اليوم 30/12/2016.. أنطوى يقترب من المقاصة.. وقيد 30 لاعبا أفريقيا
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>كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الجمعة العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى حصل على إجازة لمدة 8 أيام، بعد الفوز على الزمالك أمس بثنائية نظيفة فى الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.

محمد نجيب وعاشور ومؤمن ينضمون للمنتخب العسكرى 4 يناير

 

ينضم ثلاثى الأهلي، محمد نجيب ومؤمن زكريا وحسام عاشور يوم 4 يناير المقبل لمعسكر العسكرى الذى يستعد للمشاركة فى كأس العالم بسلطنة عمان وذلك فى الفترة من 13 إلى 29 يناير.

 

أجاى يطير إلى نيجيريا ويعود للأهلي بعد أسبوع

 

غادر النيجيرى جونيور أجاى، مهاجم الأهلى، القاهرة متوجهًا إلى بلاده من أجل الاطمئنان على أسرته بعد توقف مسابقة الدورى الممتاز بسبب ارتباط المنتخب الوطنى بالمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

 

الأهلي يوافق على انضمام نيدفيد وأكرم توفيق لمنتخب الشباب

 

وافق النادى الأهلي على انضمام، أكرم توفيق وكريم نيدفيد لاعبى الفريق الأول لقائمة منتخب الشباب الذى يدخل معسكر إعداد قبل المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية للشباب بزامبيا.

 

الأهلى يقرر قيد 30 لاعبا فى القائمة الأفريقية الأولى استعدادا لدورى الأبطال

 

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري استقر على قيد جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق المحلية في القائمة الأفريقية التي تخوض دور الـ32 بدوري الأبطال في شهر مارس المقبل.

 

عبد الله السعيد يطمئن على أهله فى الإسماعيلية قبل الانضمام لمعسكر المنتخب

 

حرص عبدالله السعيد صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني علي السفر لزيارة أهله في الإسماعيلية بعد مشاركته في مواجهة الزمالك أمس  في الجولة ال17 من بطولة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

 

المقاصة يتوصل لاتفاق مع الأهلى لاستعارة أنطوى وجلسة لحسم الصفقة الثلاثاء

 

توصل مسئولو المقاصة لاتفاق مع نظرائهم في الأهلي لضم الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأحمر على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بداية من شهر يناير المقبل.


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