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مجلس الوزراء يخاطب "التعليم" لتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات مدارس اللغات

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مجلس الوزراء يخاطب "التعليم" لتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات مدارس اللغات مجلس الوزراء يخاطب "التعليم" لتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات مدارس اللغات

>كتب: محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تلقت إخطارًا رسميًا من مجلس الوزراء، أمس الخميس، أكد على موافقة رئيس مجلس الوزراء، على توصية اللجنة العامة بمجلس النواب، فى جلستها الأسبوع الماضى بتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات مدارس اللغات للعام المقبل.

 

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة سوف تعمم خطابًا على المديريات، غدًا السبت، لتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات طلاب مدارس اللغات للعام المُقبل.

 

وأوضحت المصادر أنه بناءً على خطاب مجلس الوزراء، فقد قررت الوزارة الاستجابة لتأجيل تفعيل القرار الخاص بمنع تعريب امتحانات العلوم والرياضيات لطلاب الثانوية العامة الذين يدرسون بالمدارس اللغات وذلك للعام المقبل، بحيث يتم السماح لطلاب 3 ثانوى بمدارس اللغات بتعريب امتحانات العلوم والرياضيات هذا العام، أما دفعة الصف الثانوى العام المقبل فسوف يتم إلزامهم بتأدية الامتحان باللغة الأجنبية الأولى التى تدرس فى مدارسهم، وذلك تطبيقا للمادة 15 من القرار الوزارى 285 لسنة 2014.

 


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