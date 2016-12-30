بالصوت ولأول مرة: هشام جنينه في تسجيل له أمام المحكمة يكشف بالأسماء عن تورط أجهزة سيادية بالدولة في قضية الـ600 مليار

شيماء مصطفى

فجًر المستشار هشام جنينه الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات مفاجآت كبرى عن التقرير الذي أعده بفساد الـ600 مليار جنيه، وتورط أجهزة سيادية كبرى في الفساد، وذلك بنص مرافعة جنينة أمام محكمة استئناف القاهرة.

وقال جنينه أمام المحكمة بعد أن سمحت له بالمرافعة عن نفسه، أن هناك أجهزة سيادية كبرى بالبلاد آلمها ما جاء في التقرير فقررت الانتقام وبالفعل هناك فساد من 2012 إلى 2013 تجاوز الـ600 مليار جنيه.

وأضاف نصاً “للأسف الشديد التقارير مست شخصيات سيادية داخل الدولة، فحينما تجد أن الرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدراية، وغيره رئيس سابق لجهاز المخابرات العامة حصلوا على مكافأت مالية بالمخالفة للقانون، وغيره أراضي داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، لدرجة أن أحدهم حصل على فدانين ونصف في منطقة القاهرة الجديدة فما معنى ذلك”.

شبكةعيونالإخبارية

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