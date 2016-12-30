التموين| وصول 25 ألف طن سكر برازيلي 7يناير والكيلو بـ10.5جنيه

شيماء مصطفى

أعلن مصدر مسئول أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت عن وصول سفينة من البرازيل في 7 يناير القادم محملة بـ 25 ألف طن من السكر، وذلك من إجمالي كميات قد تم التعاقد عيها وتبلغ 55 ألف طن، وسيتم توزيع هذه الكمية عند وصولها على مصانع التعبئة، لكي يتم توزيعها على منافذ الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ سعر الكيلو 7 جنيهاً في البطاقات التموينية، وسعر الكيلو 10.5 في الأسواق والجمعيات الاستهلاكية.

وقد اكد المصدر، أن وزير التموين اللواء “محمد على مصيلحى” يعمل على توفير سلعة السكر في جميع الجمعيات الاستهلاكية حيث أن سلعة السكر من السلع الأساسية، وذلك بعد تكليف الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بضرورة وجود مخزون استراتيجي للسلع الأساسية، مشيراً إلى أنه قد تم التنسيق مع “البنك المركزي” لتوفير العملة الأجنبية، لاستيراد جميع احتياجات المواطنين.

شبكةعيونالإخبارية

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