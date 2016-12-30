«منتجو الدواجن» يمتنعون عن توريدها للحكومة المصرية في تحدي واضح لرئيس الوزراء

شيماء مصطفى

امتنع اتحاد منتجي الدواجن المصري عن توريد الدواجن للحكومة المصرية على الرغم من الاتفاق مع الحكومة الحالية على توريدها مقابل 20 جنيهاً للكيلو و12 جنيه لكيلو الأوراك، حيث يتم تعويض كل شركة التزمت بالتوريد بتعويضها بـ”10 جنيهات” عن الكيلو من صندوق التعويضات.

ومن جانبه أشار نائب شعبة أصحاب المجازر بغرفة التجارة “رشاد قرني”، أن الاتحاد لم يلتزم باتفاقه مع الحكومة المصرية، على الرغم من قيام الحكومة بإلغاء قرار إعفاء الجمارك عن الدواجن المستوردة، وطالب الحكومة بضرورة الحد من الشركات المحتكرة للدواجن في السوق المصرية.

وتوقع “قرني” من خلال تصريحات صحفية وصول سعر الدواجن خلال الفترة القادمة إلى ” 35 جنيها”، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف واحتكار بعض الشركات الكبري لتجارة الدواجن.

شبكةعيونالإخبارية

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