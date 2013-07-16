مكياج Emma Stone الأنسب لك هذا الشهر!

لطالما لفتنا مكياج النجمة إيما ستون ببساطته ورقيّه، فرغم ألوانه العفويّة والفاتحة، تظهر ستون في كل مرة أجمل من الثانية. هي من النجمات الشهيرات في عالم التمثيل. برعت مؤخراً في فيلم The Amazing Spider Man وهي تتحضر للمزيد من الأفلام الجديدة من بينها جزء ثاني لهذا الفيلم مع فليم آخر بعنوان Untitled Cameron Crowe Project.

بشرة ستون بيضاء مشمشيّة لهذا فهي تليق بها ألوان الطبيعة الفاتحة وأحمر الشفاه البرتقالي. لهذا يعتبر جمالها حيوي ومنعش. وبما أن هذه النجمة تلتزم بوضع المكياج الخفيف في كل إطلالة لها، فلماذا لا تأخذينها كمعيار لمكياجك في شهر رمضان.

إن أردت الحصول على مكياجها تابعي هذه الخطوات:

- ضعي القليل من البودرة الصيفيّة على بشرتك لمنحها الحيويّة اللازمة.

- استعملي بودرة خدود على طريقة الرذّاذ لترسمي وجنتيك بلون فاتح.

- ضعي ظلال ذهبيّة ذات لمعة فضيّة لتتداخل اللمعات.

- ارسمي خط آي لاينر رفيع بلون ذهبي.

- أخيراً طبّقي ملمّع شفاه برتقالي منعش.

وللمساعدة في تطبيق هذا المكياج يمكنك استعمال المستحضرات التاليّة:

ملمّع شفاه" ليفر سكينليينت أونفوليه" Levres Scintillantes 427 Envolee من " شانيل" Chanel.

أي لاينر" بيبي دول" Eyeliner Baby Doll N 15من "ايف سان لوران" Yves Saint Laurent .

ظلال للعيون"ستيليش جيل كريم ريدهيد" Stylish Gel Creme Redhead من" ماك" Mac .

بودرة خدود" بيور كولور شيك ريش ان هوت فيوز" Pure Color Cheek Rush In Hot Fuse من" استييه لودر" Estee Lauder .



مضيئ البشرة" ماكسي ديلايت برونزر" Maxi Delight Bronzer من" بورجوا" Bourjois .