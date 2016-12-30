أجمل 10 فساتين ارتدتها النجمات العربيات في عام 2016
الجمعة 30-12-2016 15:47
تسعى جميع السيدات إلى اختيار إطلالات جذابة وأنيقة تلفت الأنظار إليهن، وكذلك الأمر بالنسبة للنجمات اللواتي يركزن على انتقاء الفستان الأجمل والأكثر أناقة لمناسباتهن العادية والرسمية ليظهرن بإطلالة جذابة تنال إعجاب جمهورهن، وتمنحهن لقب الأكثر أناقة.
وقد تألقت النجمات العربيات في عام 2016 بفساتين أنيقة وملفتة للنظر بتصاميم وألوان متنوعة ومختلفة، فاخترنا أجمل 10 فساتين ارتدتها النجمات العربيات لهذا العام، وقد حلت بالمرتبة العاشرة النجمة مايا دياب بفستان بلون جريء من تصميم المصمم رامي قاضي، أما النجمة نادين الراسي فقد اختارت فستان فاخر باللون الأخضر الزيتي من تصميم المصمم زياد نكد، وحازت الفنانة نجوى كرم على المرتبة الثامنة بفستان أبيض جذاب من تصميم المصمم نيكولا جبران أيضاً، أما النجمة نوال الزغبي فقد اختارت فستان باللون الأحمر الصاخب من تصميم المصمم زهير مراد، كذلك الأمر بالنسبة لحليمة بولند التي اختارت المصمم زهير مراد أيضاً وإنما بفستان باللون الزهري الفاتح، أما هيفا فقد احتلت المرتبة الخامسة بفستان بتصميم فتحة ساق جانبية من المصمم زهير مراد أيضاً، وتألقت هيلدا خليفة بفستان جذاب وفاخر من تصميم المصمم كريكور جابوتيان، ورأينا النجمة سلافة معمار بفستان أبيض من قماش الدانتيل من تصميم المصمم ايلي صعب، أما ايميه صياح فقد تألقت بفستان أسود فاخر من تصميم المصمم زهير مراد، وحازت النجمة نادين نسيب نجيم على المرتبة الأولى بفستان باللون الأزرق الفاتح مع تطريزات ملونة من تصميم المصمم زهير مراد.
برأيك، هل تستحق فساتين النجمات العشرة لقب أجمل فساتين لعام 2016 ؟ شاركينا رأيك.