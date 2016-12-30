روسيا تطهر أكثر من 2000 مبنى من الألغام داخل مدينة حلب السورية

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خبراء المتفجرات من العسكريين الروس، نجحوا منذ يوم 5 ديسمبر الجارى، فى نزع الألغام من أراضى بلغت مساحتها 1072 هكتارا، ومن أكثر من 400 كيلومتر من الطرق، وأكثر من 2000 مبنى، تقع فى الجزء الشرقى لمدينة حلب السورية.

وجاء فى بيان وزارة الدفاع الروسية، الصادر اليوم الجمعة،: " أنه منذ 5 ديسمبر الجارى وخبراء المتفجرات من العسكريين الروس، نظفوا من الألغام أراض بلغت مساحتها الإجمالية 1072 هكتارا، وأكثر من 400 كيلومتر من الطرق، ونحو 2200 مبنى، وأبطلوا مفعول أكثر من 16 ألف عبوة مفخخة".

يذكر أن مجموعة من المهندسين العسكريين الروس، كانت قد كلفت سابقاً من قبل مركز مكافحة الألغام الدولى، التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية، ما زالت تعمل على إزالة الألغام من مناطق شرق مدينة حلب السورية .. ويستخدم المهندسون العسكريون الروس، فى المناطق الحضرية والسكانية الكثيفة داخل سوريا، روبوتات ألية متخصصة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة والمفخخة، من طراز "أوران-6".