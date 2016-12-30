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الحزن يخيم على المنصورة.. بعد الارتفاع الكبير لعدد الضحايا بالعقار المنكوب وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية

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كشف اللواء “مصطفى النمر”، مدير أمن الدقهلية، عن تفاصيل حادث المنزل المنهار منذ قليل بعزبة الصفيح بمدينة المنصورة، والمكون من خمس طوابق كان يسكنها 4 أسر، منها أسرة كانت خارج المنزل، بينما انهار المنزل على الثلاثة أسر الآخرين، لافتاً بأن مالك المنزل يدعى “محمد علي فهمي”، وأنه قام بتأجير المنزل للأسر الأربعة والمنزل غير مرخص، ومبنى على مساحة 80 مترا.

ومن جانبها، تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من انتشال جثمان شاب يدعى “أحمد يوسف” 17 سنة، من تحت أنقاض العقار المنهار بعزبة الصفيح، واستخراج جثة شقيقته “أيتن” 9 سنوات، ليرتفع عدد الضحايا إلى 7 بينما تواصل قوات الحماية المدنية جهود البحث عن مزيد من الضحايا.

ومن ناحية أخرى، أكد مصدر بالدفاع المدني، إن قوات الدفاع المدني بالمنصورة استعانت بقوات من الدفاع المدني بالمراكز الأخرى، وتم استخدام أجهزة الكشف عن المفقودين، وكاميرات التصوير أسفل الأنقاض، وأن المنزل انهار رأسياً، بسبب أن المنطقة لا يوجد بها صرف صحى، وكان يعتمد الساكن على بيارات الصرف، ما أدى إلى تآكل أساس المنزل.

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