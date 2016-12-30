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أمن دمياط يزيد تأمين الكنائس وكاميرات المراقبة ويمنع أجازات الضباط

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أمن دمياط يزيد تأمين الكنائس وكاميرات المراقبة ويمنع أجازات الضباط أمن دمياط يزيد تأمين الكنائس وكاميرات المراقبة ويمنع أجازات الضباط

>دمياط - عبده عبد البارى

أكد اللواء نادر جنيدى مدير أمن دمياط فى بيان صحفى على رفع مستوى تأمين كافة المنشآت العامة والحيوية ومختلف الكنائس علي مستوي المحافظة من خلال الدفع بقوات تأمين إضافية، بجانب تنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة والتي تشمل جميع المحاور لتأمين كافة المنشآت خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد.

وتشمل خطة المديرية نشر فرق من ضباط المفرقعات بتمركزات بمحيط الكنائس لسرعة الانتقال لأي بلاغ، بجانب تأمين مختلف الميادين والمنشآت العامة والحيوية والدفع بقوات إضافية من الحماية المدنية وقوات الأمن المركزي وضباط البحث الجنائي .

وتم منع اجازات جميع الضباط والأفراد لضمان تواجد كامل لرجال الشرطة بمختلف مواقع التأمين،  كما سيتم نشر رجال إدارة المرور بمختلف الطرق الرئيسية والسريعة  بنطاق المحافظة لتأمينها وضبط الخارجين عن القانون وتكثيف التواجد الأمني بجميع الشوارع والميادين من خلال دوريات وتمركزات ثابتة ومتحركة لضبط العناصر الإجرامية.

وفى سياق متصل زودت كنيسة العذراء مريم بميدان سرور وهى كبرى كنائس المحافظة من تأمينها من خلال تركيب كاميرات إضافية بشارعى التحرير وصفية زغلول التى تقع الكنيسة على تقاطعهما لزيادة التأمين كما وضعت مديرية أمن دمياط بوابة إلكترونية لتفتيش كل الافراد المترددين على الكنيسة.

 


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