رئيس بنما السابق يشيد بحالة الاستقرار التى تشهدها مصر

أشاد الرئيس البنمي السابق أريستيدس رويو، بأجواء الأمن والأمان وحالة الإستقرار الذى تشهدها مصر حاليًا.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس البنمي السابق خلال لقائه محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى، اليوم الجمعة، أثناء زيارته للمحافظة ضمن جولة سياحية تشمل الأقصر وأسوان والقاهرة ورافقه خلالها 13 شخصًا من أفراد أسرته .

وأعرب “رويو” عن سعادته بزيارة أسوان مشيدا بحفاوة الإستقبال والاهتمام الذي لمسه من أهالي أسوان بجانب الطقس المعتدل والشمس المشرقة .

من جانبه أوضح المحافظ، أن أسوان استضافت خلال الفترة الماضية العديد من المؤتمرات الدولية والوفود الدبلوماسية والسياحية، كما أنها ترحب بالسائح البنمي للاستمتاع بطقسها المعتدل وطبيعتها الساحرة وآثارها الخالدة.