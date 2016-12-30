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نتنياهو ينفي اتهامه بقضايا فساد كبرى في إسرائيل

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نتنياهو ينفي اتهامه بقضايا فساد كبرى في إسرائيل نتنياهو ينفي اتهامه بقضايا فساد كبرى في إسرائيل

نتنياهو

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إتهامه بقضايا فساد وذلك على خلفية ما نشرته وسائل الإعلام بأن الشرطة الإسرائيلية تلقت أمرًا من المستشار القضائي لحكومته  أفيحاي مندلبليت بإجراء تحقيق جنائي ضده في قضيتي فساد.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان نشرته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن جميع الاتهامات التي وجهت إلى مؤخرًا اتضح أن لا أساس لها من الصحة ولن يتم إثبات أي شيء من المزاعم المنشورة في وسائل الإعلام حاليًا.

وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت بأن نتنياهو تلقى هدايا بصورة غير مشروعة من رجال أعمال في إسرائيل والخارج وأن النائب العام في البلاد يعتزم التحقيق في الأمر.

وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو المشتبه به الرئيسي في تحقيق ثان يشمل أقارب له قد يفتح هذا التحقيق الأسبوع القادم.

ويتزعم عضو معارض في الكنيست حملة للتحقيق مع نتنياهو بشأن الاشتباه بأن متبرعين حولوا أموالا بصورة غير مشروعة لحسابه لاستخدامه الشخصي كما أن محاميه الشخصي مثول شركة ألمانية ضالعة في بيع غواصات تبلغ قيمتها 5ر1 مليار دولار لإسرائيل.

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