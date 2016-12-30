أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 30 / 12 / 2016.. جلسة حاسمة بين مرتضى وحلمى

كتب أحمد توفيق

سيطرت توابع مباراة القمة على أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق 30 / 12 / 2016 بعد خسارة الأبيض اللقاء أمام غريمة التقليدى النادى الأهلى بثنائية نظيفة ضمن الأسبوع الـ 17 للدورى، ليعقد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء جلسة حاسمة مع محمد حلمى المدير الفنى اليوم لحسم كافة الملفات الخاصة بالفريق .

استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، على عودة محمود جنش لحراسة مرمى الفريق فى بطولة كأس مصر مثلما حدث من قبل، لإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة بالتوازى مع أحمد الشناوى حارس الفريق الأساسى.

عقب مباراة الزمالك والأهلى فى الجولة الـ17 بالدورى الممتاز، استدعى المنتخب العسكرى 4 لاعبين من صفوف قلعة ميت عقبة وهم: "أحمد توفيق ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمود حمدى الونش ومحمد ناصف"، فى إطار استعدادات المنتخب للمشاركة فى كأس العالم العسكرى، المقرر إقامته فى شهر يناير المقبل بسلطنة عمان وذلك فى الفترة من 13 إلى 29 يناير المقبل.

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، أن مسابقة الدورى مازال المشوار فيها طويل ولم تنته بعد، معلقاً على الخسارة من الأهلى بثنائية نظيفة، فى الجولة الـ17 بالدورى قائلاً: "الكرة مكسب وخسارة تعرضنا لمثل هذه المطبات من قبل وحصدنا بطولات علينا أن نواصل عملنا للمنافسة على البطولة حتى آخر جولة".

أكد محمد حلمي المدير الفني لفريق الزمالك أنه لم يتقدم باستقالته من تدريب القلعة البيضاء كما تردد فى الساعات الأخيرة عقب خسارة مباراة القمة أمام الأهلى بثنائية نظيفة فى الأسبوع الـ 17 للدورى .

اعتذر محمد صلاح المدرب العام لفريق الزمالك عن حضور جلسة الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى مع مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بسبب إصابته بنزلة برد شديدة جعلته يلازم الفراش .

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقد جلسة خاصة مع محمد حلمى المدير الفنى للفريق بدون باقى أعضاء الجهاز الفنى فى تمام الثامنة مساء اليوم .

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن سر عقد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء جلسة فردية مع محمد حلمى المدير الفنى للفريق ، هو رغبة رئيس النادى للاطلاع على حقيقة رغبة محمد حلمى فى إجراء تعديلات بتشكيل الجهاز الفنى للفريق الكروى .

شهدت مباراة القمة بين الزمالك والأهلى أزمة بين محمد حلمى المدير الفنى للأبيض ومحمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق قبل انطلاق المباراة أمس الخميس ضمن الأسبوع الـ 17 للدورى، والتى خسرها الأبيض بثنائية نظيفة.

كشف مصدر مطلع داخل مجلس إدارة نادى الزمالك أن محمد حلمى المدير الفنى للفريق طلب خلال جلسته مع مسئولى النادى إلغاء منصب مدير الكرة نهائيا داخل الفريق الكروى.