الخارجية الأمريكية تعلن تحرير سرت الليبية من داعش وإمكانية إعادة إعمارها

كتب محمد أبو النور

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكة عن تحرير كامل مدينة سرت الليبية من قبضة تنظيم الدولة الإرهابى المعروف إعلاميا بـ"داعش".

وقالت الخارجية الأمريكية فى تدوينة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، بعد أن أشارت إلى الحساب الرسمى للتحالف الدولى: "تحررت سرت من داعش، ويمكن البدء الآن بإعادة الإعمار حتى يعود أهلها إلى ديارهم".

وأنهى الجيش الأمريكى يوم الثلاثاء الماضى رسميا عمليته ضد عناصر تنظيم الدولة "داعش" فى مدينة سرت الليبية مسقط رأس العقيد الليبى المقتول معمر القذافى.