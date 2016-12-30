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ننشر صورة استمارة العضوية الجديدة لمركز شباب الجزيرة

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ننشر صورة استمارة العضوية الجديدة لمركز شباب الجزيرة ننشر صورة استمارة العضوية الجديدة لمركز شباب الجزيرة

>كتب رامى ناجى

حصل "اليوم السابع" على استمارة العضوية الجديدة لمركز شباب الجزيرة، التى سيتم توزيعها على المتقدمين للحصول على العضوية الجديدة فى المركز يوم الأحد المقبل، مقابل 100 جنيه للاستمارة الواحدة، وذلك بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة عن قبول عضويات جديدة.

 

ويستمر المركز فى توزيع الاستمارات الخاصة بالعضويات الجديدة لمدة شهر تبدأ فى 1 ‏يناير حتى 31 يناير، حيث حددت الوزارة قبول ألف عضو جديد فقط، لتبدأ بعد ذلك مرحلة إجراء المقابلات الشخصية لجميع ‏المتقدمين للحصول على عضوية المركز كجزء من إجراءات وضوابط قبول العضوية، ‏مع وضع ضوابط خاصة لعضويات أولياء الأمور.

 

وأنهت الوزارة اتفاقها مع البنك الأهلى وبنك لتقسيط قيمة ‏العضويات الجديدة للراغبين، على أن يقوم البنك بتحويل قيمة العضوية كاملة للمركز، ثم ‏يقوم بتقسيطها لعضو مع الحصول على نسبة من الفائدة تيسيرا على الراغبين فى ‏الانضمام للمركز.

 

واستقر مسئولو وزارة الرياضة على تحديد سعر عضوية الجديدة لمركز شباب الجزيرة بـ30 ألف جنيه، وإضافة الأبناء تحت 21 سنة بـ5 آلاف جنيه، وإضافة الأبناء تحت 16 سنة بـ2500 جنيه.

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>استمارة مركز شباب الجزيرة

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>استمارة مركز شباب الجزيرة

 

 

 


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