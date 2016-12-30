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6 عادات يومية بسيطة تعرضك لمشاكل صحية أبرزها ذيل الحصان يصيبك بالصلع

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6 عادات يومية بسيطة تعرضك لمشاكل صحية أبرزها ذيل الحصان يصيبك بالصلع 6 عادات يومية بسيطة تعرضك لمشاكل صحية أبرزها ذيل الحصان يصيبك بالصلع

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "برايت سايد" 6 عادات يومية بسيطة يمكن أن تتسبب فى  التعرض لمشاكل صحية والتعرض للتجاعيد المبكرة، وتشمل هذه العادات الآتى:

 

1.ذيل الحصان:

فعند سحب شعرك من الجذور، فهذا يمكن أن يؤدى إلى تراجع الشعر والإصابة بالصلع فى المستقبل، لإنقاذ شعرك، من الأفضل استبدال ذيل الحصان بأشكال أخرى للشعر مرنة.

2.شرب الكثير من اللبن:

بالطبع لا أحد يقول لك أن تتجنب شرب اللبن، لأنه مفيد للصحة، لكن يجب توخى الحذر من استهلاكه بشكل زائد، لأنه يحتوى على الاندروجينات التى تثير وظيفة الغدة الدهنية، وتنتج المزيد من التى تعمل على انسداد المسام، مما تجعل البشرة تبدو دهنية.

شرب اللبن

شرب اللبن

 

3. وضع واقى الشمس فقط على وجهك:

فالكثير من النساء يضعن واقى الشمس فقط على وجوههن فقط على مدار السنة، ولكن ينسون أيديهم، وفى الوقت نفسه الأيدى تكون أكثر حساسية وعرضة للشيخوخة وفقدان الدهون، مما يجعل الدهون أكثر وضوحا، لذا لا يجب أن تنسى وضع واقى الشمس على يديك خاصة أثناء القيادة والرقبة والصدر.

واقى الشمس على الوجه

واقى الشمس على الوجه

 

4.الجلوس واضعا ساقا على الأخرى (رجل على رجل):

فهذا الوضع من الجلوس ينتج عنه الإصابة بدوالى الساقين، لأنه يتسبب فى ضغط مباشر على الأوعية الدموية واضطرابات الدورة الدموية، كما أن وضع ساق على الأخرى ينتج عنه عدم وصول الدم إلى منطقة الحوض، مما يضر النساء بشكل خاص ويكون ضار للغاية بالنسبة للمرأة الحامل، لذا يجب شراء كرسى مريح ووضع قدميك ثابتة على الأرض.

ساق على ساق

ساق على ساق

5.تمشيط الشعر مبللا:

فهذا ينتج عنه تلف الشعر وتقصفه، لذا فإن تجفيف شعرك قليلا بمنشفه وتجفيفه جيدا، يمنع تقصف الشعر.

6.فرك العينين:

فهذه العادة سيئة للغاية وتجعل الرموش هشة وضعيفة، وتضر البشرة تحت العينين، وتجعل العين تبدو متعبة.


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