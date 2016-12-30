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أهم 10 بوستات اليوم.. رواد تويتر يطالبون بسحب الجنسية من البرادعى

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أهم 10 بوستات اليوم.. رواد تويتر يطالبون بسحب الجنسية من البرادعى أهم 10 بوستات اليوم.. رواد تويتر يطالبون بسحب الجنسية من البرادعى

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع السوشيال ميديا، اليوم الجمعة، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة.

 

1-  رواد تويتر يطالبون بسحب جنسية البرادعى بعد برومو حلقاته مع فضائية العربى.

 

 

 

2-      آيتن عامر تتذكر الفنان نور الشريف وتدعو له على حسابها بـ"إنستجرام".

 

3- فيفى عبده تعد متابعيها برقصات وأغان جديدة يوم رأس السنة عبر صفحتها على "يوتيوب".

 

4- آسر ياسين ويسرا اللوزى يودعان العام بالرقص مع مساعديهما.

 

5- أبو تريكة وجدو ينعيان نجم الاتحاد السكندرى "الديبة".

 

 

6- ماليك إيفونا يهنئ النادى الأهلي بعد الفوز على الزمالك أمس: الأهلي سيبقى دائما فى قلبى.

 

7- إيناس عز الدين تزور عروس الإسكندرية العجوز فى دار الرعاية المتواجدة بها.

 

8- بلقيس تنشر للحظات الأخيرة قبل حفل زفافها: أكتر لحظة توتر مرت فى حياتى.

9- عمرو سعد يكشف عن موعد عرض فيلمه الجديد "مولانا".

 

10- على معلول "بيحفل" على قفا سعد سمير لباسم مرسى بطريقته الخاصة.

 


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