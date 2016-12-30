أهم 10 بوستات اليوم.. رواد تويتر يطالبون بسحب الجنسية من البرادعى

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع السوشيال ميديا، اليوم الجمعة، بالعديد من المنشورات والصور المهمة، ويرصد "اليوم السابع" أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة.

1- رواد تويتر يطالبون بسحب جنسية البرادعى بعد برومو حلقاته مع فضائية العربى.

2- آيتن عامر تتذكر الفنان نور الشريف وتدعو له على حسابها بـ"إنستجرام".

3- فيفى عبده تعد متابعيها برقصات وأغان جديدة يوم رأس السنة عبر صفحتها على "يوتيوب".

4- آسر ياسين ويسرا اللوزى يودعان العام بالرقص مع مساعديهما.

5- أبو تريكة وجدو ينعيان نجم الاتحاد السكندرى "الديبة".

6- ماليك إيفونا يهنئ النادى الأهلي بعد الفوز على الزمالك أمس: الأهلي سيبقى دائما فى قلبى.

7- إيناس عز الدين تزور عروس الإسكندرية العجوز فى دار الرعاية المتواجدة بها.

8- بلقيس تنشر فيديو للحظات الأخيرة قبل حفل زفافها: أكتر لحظة توتر مرت فى حياتى.

9- عمرو سعد يكشف عن موعد عرض فيلمه الجديد "مولانا".

10- على معلول "بيحفل" على قفا سعد سمير لباسم مرسى بطريقته الخاصة.