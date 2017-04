لم يؤثر عدم نجاح فيلم The Lone Ranger على شباك التذاكر على التعاون بين شركة Walt Disney Pictures و Johnny Depp. فالممثل قرر التخلي عن شركة Warner Bros التي تعاون معها عبر شركته Infinitum Nihil لصالح Walt Disney Pictures، وهو يقوم حالياً بمحادثات مع الشركة المذكورة لتأدية دور Mad Hatter في الجزء الثاني من فيلم Alice in Wonderland الذي يحمل عنواناً مبدئياً هو Through the Looking Glass. يذكر أن فيلم Alice in Wonderland كان من إخراج Tim Burton وتخطت إيراداته المليار دولار على شباك التذاكر العالمي.