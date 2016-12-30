استمر تطبيق آلية المتعامل السري، فيما يتعلق بتقييم خدمات المتعاملين مع الوزارة، إضافة إلى تجربة لتقييم التطبيق الذكي لوزارة الداخلية، وتنفيذ 377 زيارة ميدانية وتلقي نحو 499 مكالمة هاتفية، و44 زيارة شملت الموقع الإلكتروني للوزارة، وتطبيقها الذكي وغطت الزيارات 51 خدمة جرى قياسها على مستوى الوزارة إلى جانب تنفيذ زيارات إلى نحو 105 مواقع جغرافية متمثلة في مراكز خدمة المتعاملين على مستوى جميع القطاعات الخدمية بالوزارة.

100

ضمن خطة برنامج الحكومة الذكية التابع للوزارة قام الفريق المعني بدراسة رضا ووعي المجتمع عن الخدمات الإلكترونية والذكية بزيارة إلى مقر إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أبوظبي، التقى خلالها أكثر من 100 من المتعاملين، تم استطلاع آرائهم حول خدمات الوزارة الإلكترونية والذكية والتعرف عن قرب على مقترحاتهم التطويرية.

12

يُلبّي فرع الترجمة في قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شرطة أبوظبي خدمات الترجمة بـ 12 لغة ولهجة مختلفة عبر الشاشات والدوائر التلفزيونية المغلقة والمباشرة مع مكاتب التحقيق في المراكز الشرطية التابعة للمديرية وتتضمّن اللغات، العربية والإنجليزية والألمانية والروسية والفارسية إلى جانب بعض اللغات واللهجات الإفريقية والبشتون والأردو.

825

أطلقت الوزارة هذا العام ممثلة ببرنامج «أقدر» حملة «عبر عن حبك للإمارات»، حيث اقترب عدد المشاركين والمتفاعلين مع المبادرة باللغتين العربية والانجليزية إلى المليار شخص على مستوى العالم، فيما بلغ عددهم نحو 825 مليوناً، من محبي دولة الإمارات، عبر شبكة الإنترنت.

19.406

خدمات ترجمة شفوية فورية وفرها فرع الترجمة في قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شرطة أبوظبي، في غضون الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، منها ردود على استفسارات الجمهور تتلقاها غرفة عمليات الشرطة (999) وجهات حكومية أخرى بأبوظبي، كما وفر فرع الترجمة 2190 ترجمة تحريرية خلال نفس الفترة، وشملت ترجمة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات فضلاً عن تقديم خدمات الترجمة التحريرية للدراسات والأبحاث بأكثر من لغة كالإنجليزية والفرنسية والروسية وغيرها.

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انخفاض نسبة حوادث الحريق، والوفيات (77%) خلال النصف الأول من 2016، مقارنة بالنصف الأول من عام 2015، يضاف إلى الانخفاض المستمر بمعدلات الحرائق والوفيات الناتجة عنها المتحققة في الدولة للأعوام السابقة، حيث تسبق الإمارات، دولاً عالمية وفق الإحصاءات المعتمدة.