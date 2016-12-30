القبض على تشكيل عصابى نسائى لسرقة المحال التجارية بحارة اليهود بالجمالية

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مدير الأمن، من ضبط تشكيل عصابى نسائى تخصص نشاطه فى سرقة المحال التجارية بأسلوب المغافلة بمنطقة الجمالية، وتم تحرير محضر بوقائع الاتهامات المسندة إليه وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات معه.

البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجمالية بحارة اليهود دائرة القسم، تمكنت من ضبط كل من "إيمان م"، 28 سنة ربة منزل، و"جيهان ع م" 43 سنة ربة منزل، وبحوزتهما 14 علبة تحوى إكسسورات حريمى عبارة عن خواتم صينى الصنع، وبمواجهتهما اعترفتا بسرقتهما للمضبوطات من داخل محل ملك "محمود.ف" 26 سنة.

وبتطوير مناقشتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المحال التجارية بذات الأسلوب، وأنهما وراء ارتكاب عدد 7 حوادث وتم بإرشادهما ضبط كل المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.