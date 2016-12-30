بالصور.. ضبط تاجر احتكر عقاقير ومستلزمات طبية بمخزن غير مرخص بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت اشراف اللواء خالد عبد العال مدير الأمن، من ضبط "جمال.ع" 53 طبيب بيطرى، لاتهامه بتخزين عقاقير ومستلزمات طبية بمخزن ملكه غير مرخص بشارع السويس بمدينة نصر، بقصد الاحتكار وتحقيق أرباح غير مشروعة.



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أدوية مخزنة

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة رعاية الأحداث مفادها قيام المتهم ومقيم 44 شارع الفردوس دائرة قسم شرطة مدينة نصر بتخزين عقاقير ومستلزمات طبية بمخزن ملكه غير مرخص كائن بالعقار رقم 18 شارع السويس متفرع من شارع الميثاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول والتي يبلغ مساحته حوالي 200 متر تقريبا بقصد الاحتكار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

جزء من الأدوية المخزنة

وبالتحرى تبين صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه بمأمورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة أسفرت عن ضبط كلا من "نصر الدين.د" 39 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية، و"أحمد.س" 26 سنة عامل ومقيم 7 شارع حسنى الجزار دائرة قسم شرطة المطرية، واعترفوا أثناء مناقشتهم بأنهم يعملان لدى المدعو "جمال.ع".

وباستهداف المتهم الرئيسى "جمال.ع" تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى 61 ألف جنيه , 340 دولار امريكى وعثر بداخل الشركة على كمية أخرى من العقاقير والمستلزمات الطبية، بمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد إعادة بيعها بأعلى من الأسعار المقررة مستغلا ندرة تواجدها بالأسواق ولتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.