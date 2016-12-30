القبض على مسجلة آداب تستدرج الرجال لسرقتهم بمدينة نصر

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة مدينة نصر أول، القبض على مسجلة آداب، اليوم الجمعة، لتكوين تشكيل عصابى لممارسة الرذيلة مع الرجال وسرقتهم بالإكراه، والتحصل على متعلقاتهم بالاشتراك مع آخرين تحت تهديد السلاح، وحرر محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغاً من "زياد.ع.د "يحمل إحدى الجنسيات العربية " ،مهندس مدنى، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم "؛ يفيد قيام سيدة تدعى " ياسمين " تعرف عليها مسبقا " باستدراجه عن طريق هاتف محمول لمقابلتها بشقة مستأجرة كائنة بزهراء مدينة نصر لإقامة علاقة غير شرعية بينهما مقابل مبلغ مالى .

وأضاف المجنى عليه أنه أثناء دخوله الشقة فوجئ بشخصين تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة ببصمة يده، واستوليا منه على 2 هاتف محمول وفيزا كارد، والسيارة ملكه رقم ر و ق 742 ماركة كيا سيراتوا موديل 2011م فضى اللون تحت تهديد سلاح نارى، وفى وقت لاحق فوجئ بقيام المتهمين بسحب مبلغ مالى 23 ألف جنيه من حسابه الخاص.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "هالة.أ.ح" ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، استأجرت الشقة لاستدراج الرجال وممارسة الرذيلة معهم مقابل مبالغ مالية، وسرقتهم كرها عنهم، بالاشتراك مع "مايكل.و.إ "، عاطل ، "ابانوب.ف.ع "، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبحوزة الثانى سلاح نارى "، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما ضبطت جميع المسروقات والسيارة بمحل إقامة الثالث بمنطقة القناطر الخيرية، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهما بسرقته بالإكراه، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.