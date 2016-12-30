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بالصور .. إعدام 270 كيلو حلويات منتهية الصلاحية ببني سويف‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل : محمد شعبان
> أعدمت مديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة، 270 كيلو جرام حلويات متنوعة غير صالحة للإستهلاك الأدمي بناءاً علي قرار النيابة العامة الصادر في القضية رقم 13653 بإعدام كميات كبيرة من الحلويات تم ضبطها بدائرة مركز سمسطا .

وأعدمت إدارة الطب الوقائي برئاسة الدكتورة أمنية حسن، مدير الإدارة، كمية تقدر بـ 270 كيلو جرام من الحلويات والشيكولاته غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وشملت 100 كيلو جرام سكر جلوكوز صناعي به أتربة وشوائب ، 100 كيلو جرام سميد منتهي الصلاحية ، 50 كيلو جرام كريز فاسد ، 20 كيلو جرام شيكولاته وجاتوه منتهيان الصلاحية.

 

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