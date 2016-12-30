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وزير قطاع الأعمال: إمبراطورية المستشارين بالوزارة انتهت

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وزير قطاع الأعمال: إمبراطورية المستشارين بالوزارة انتهت وزير قطاع الأعمال: إمبراطورية المستشارين بالوزارة انتهت

>كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور أشرف  الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، أن كثرة أعداد المستشارين الذين كانوا فى الشركات القابضة والتابعة انتهت تمامًا فى قطاع الأعمال العام، ويجرى حاليًا حصر أعدادهم بدقة وقيمة المبالغ التى كانوا يحصلون عليها بخلاف السيارات والمساعدين لهم، مضيفًا أن عام 2016 كتب نهاية أمبراطورية المستشارين فى الشركات، ولن يبق إلا من لا بديل لهم مثل خبير اكتوارى كبير أو مستشار قانونى كبير، وهؤلاء عددهم محدود جدًا، موضحًا أنه لا يوجد مستشار واحد فوق الستين عامًا فى أى شركة، بما يمنح الفرصة للأجيال الشابة لتولى المناصب القيادية، معتبرًا أن هذا الأمر وفر ملايين الجنيهات سنويًا على الشركات.

 

وقال الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لأول مرة تحقق 7 شركات قابضة، هى القابضة للتأمين والنقل البحرى والبرى والتشييد والمعدنية والكيماوية والسياحة والأدوية أرباحًا تصل لنحو 3.8 مليار جنيه من مجمل إيراد نشاط 48.4 مليار جنيه، مؤكدًا أن 5 شركات قابضة منها وردت للخزانة العامة 915 مليون جنيه، ومتوقع وصولها لنحو 1.3 مليار بعد عقد جمعيتى القابضة للتشييد والقابضة للصناعات الكيماوية وهو رقم غير مسبوق منذ 10 سنوات.

 

وقال إنه لأول مرة ربما فى تاريخ شركات قطاع الأعمال تنتهى جمعيات الشركات فى موعدها وبدون تأخير، حيث انتهت 5 جمعيات لشركات قابضة، ويتبقى فقط 3 جمعيات عامة سيتم عقدها فى يناير المقبل.

 


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