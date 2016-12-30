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غدا.. سامح شكرى يلتقى صائب عريقات بمقر الخارجية

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غدا.. سامح شكرى يلتقى صائب عريقات بمقر الخارجية غدا.. سامح شكرى يلتقى صائب عريقات بمقر الخارجية

>كتب - أحمد جمعة

يلتقى سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة غدًا السبت، صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن الوزير سيرجى لافروف ونظيره المصرى سامح شكرى اتفقا على مواصلة المحادثات بشأن قضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحثا التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، إن لافروف أبلغ نظيره المصرى فى محادثة هاتفية باتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا وبدء تسوية سياسية للأزمة.

 


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