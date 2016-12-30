«رئيس مدينة ناصر ببني سويف»: إنتهاء مشروعات الصرف الصحي بالمدينة إبريل المقبل‎

المراسل : محمد شعبان

> قال المحاسب خالد إبراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة ناصر ببني سويف، إن مشروع الصرف الصحي بقرية الرياض سينتهي خلال إبريل المقبل من العام الجديد ، بينما ينتهي مشروع الصرف الصحي بقريتي “بهبشين”و “دلاص” بنهاية يونيو المقبل من ذات العام.

وكان قد إجتمع المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، أمس الخميس، مع اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لوضع وتحديد برنامج زمني لإنتهاء مشروعات الصرف الصحي، بعدد من مراكز المحافظة بحضور المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع بني سويف والمهندس محمود السمري رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياة الشرب والصرف الصحي وعددًا من التنفيذيين .