بالصور.. السيسى يتناول الإفطار مع العاملين بإسعاف شرم الشيخ

تناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإفطار اليوم الجمعه، مع العاملين فى مرفق أسعاف مدينة شرم الشيخ، بعدما فأجئهم بزيارة للمرفق دون ترتيبات مسبقة، حيث يقضى الرئيس عطلة فى المدينة الساحلية .

وخلال الإفطار أثنى الرئيس السيسى، على الأداء والمستوى العالى الذى ظهر به العاملين بأسعاف شرم الشيخ خلال الفترة الماضية، خاصة خلال المؤتمرات الدولية التى عقدت بالمدينة، وطالب الرئيس السيسى من رجال الإسعاف أن يستمروا فى أداءهم العالى، وأن يقفوا بجوار بلدهم مصر .

زيارة الرئيس لمرفق أسعاف شرم الشيخ لم يعلم بها المسئوليين بجنوب سيناء وخاصة المحافظ اللواء خالد فودة، الذى علم بأمر الزيارة بعد وصول الرئيس إلى مرفق الإسعاف، فتوجه فودة مباشرة إلى المرفق فور علمه، وألتقى الرئيس والعاملين بالمرفق، وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، ومدير مرفق إسعاف جنوب سيناء؛ لقدرته العالية على تأمين المؤتمرات.