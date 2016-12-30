أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مريم عثمان " خبيرة التنمية البشرية " ... إكتساب المهارات والتخطيط -
السفيرة عزيزة - مريم عثمان ... الأفكار الإيحابية ممكن أن يكتسبها الشخص بنفسه أم يجب التوجه لمختص -
السفيرة عزيزة - متصلة لـ نهى بعد العزيز ... الراجل هو سبب الإكتئاب في كل حاجة -
السفيرة عزيزة - خمسة أشياء لتجديد طاقتك الإيجابية -
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري -
فرمان جديد من إيناسيو للاعبي الزمالك -
«انتفاضة وفوز تاريخي وفك نحس».. ظواهر الجولة الـ24 من الدوري -
فيديو صاعقات القلوب يثير ضجة وغضب كبير ومحللون يؤكدون أن هناك لقطة فيه تكشف عن علاقة تنظيم داعش بدولة اسلامية -
عاجل .. الحماية المدنية تكشف حقيقة انفجارات بمدن 6 أكتوبر وتؤكد مشطنا المنطقة بالكامل -
السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب" ... حدث بالفعل مع المنتج هشام سليمان" أنا والبرص " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور.. السيسى يتناول الإفطار مع العاملين بإسعاف شرم الشيخ

Google+ Print

31979-2

تناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإفطار اليوم الجمعه، مع العاملين فى مرفق أسعاف مدينة شرم الشيخ، بعدما فأجئهم بزيارة للمرفق دون ترتيبات مسبقة، حيث يقضى الرئيس عطلة فى المدينة الساحلية .

وخلال الإفطار أثنى الرئيس السيسى، على الأداء والمستوى العالى الذى ظهر به العاملين بأسعاف شرم الشيخ خلال الفترة الماضية، خاصة خلال المؤتمرات الدولية التى عقدت بالمدينة، وطالب الرئيس السيسى من رجال الإسعاف أن يستمروا فى أداءهم العالى، وأن يقفوا بجوار بلدهم .

زيارة الرئيس لمرفق أسعاف شرم الشيخ لم يعلم بها المسئوليين بجنوب سيناء وخاصة المحافظ اللواء خالد فودة، الذى علم بأمر الزيارة بعد وصول الرئيس إلى مرفق الإسعاف، فتوجه فودة مباشرة إلى المرفق فور علمه، وألتقى الرئيس والعاملين بالمرفق، وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر للدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، ومدير مرفق إسعاف جنوب سيناء؛ لقدرته العالية على تأمين المؤتمرات.

31979-1 32830-3 23907-4

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

بالفيديو || الطقس السيئ يضرب عدد من المحافظات المصرية وسقوط ضحايا من المواطنين وتحذير قوي من الأرصاد بشأن أمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر"

السفيرة عزيزة - هشام سليمان " المنتج والكاتب"...حدث مش بالفعل مع المنتج هشام سليمان " ميسي في مصر"