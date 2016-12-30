إيهاب جلال: جون أنطوى قد ينضم للمقاصة مكان نانا بوكو

أسماء عمر

عبر إيهاب جلال المدير الفنى لنادى مصر المقاصة عن عدم رضاه عن أداء الفريق في الشوط الثانى تحديدا، والذي شهد هدف الشرقية الوحيد في اللقاء، وأكد أن اللاعبين يتحملون مسئولية الأداء السيئ وأنه لم يقم بالتغيير لأن الوقت لم يكن كافيا لإشراك بديل في المباراة .

وأكد جلال فى تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون سبورت أن الفريق أضاع العديد من الفرص وأدى ذلك إلي توتر اللاعبين في المبارة، لأنه من المعروف أن من يضيع الفرص يستقبل الأهداف.

وأضاف جلال أن فريق الشرقية نجح في استدراج فريق المقاصة للعب بنفس طريقته بالاعتماد على الكرات العالية ومع هدوء لاعبى المقاصة في الشوط الثانى وسوء الانتشار للفرقة ظهر المقاصة بهذا الشكل السيئ.

وعن احتراف نانا بوكو مهاجم الفريق أكد إيهاب جلال أنه لن يوافق على احتراف اللاعب إلا في حالة توافر البديل والذي من الممكن أن يكون جون أنطوى مهاجم النادى الأهلى أو بديل آخر، لكنه لن يخرج عن لاعبى الدورى العام مشيرا إلى أنه سيعقد جلسه مع محمد مجدى مدير صفقات الفريق لحسم هذا الأمر .

يذكر أن مباراة الشرقية والمقاصة إنتهت قبل قليل بفوز الفريق الفيومى علي الشرقية بنتيجة 2/1 في المباراة التى جمعت الفريقين علي استاد الفيوم ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدورى العام