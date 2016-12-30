منير عقيلة: راضى عن أداء الشرقية وسوء الحظ سبب الخسارة

أسماء عمر

أشاد منير عقيلة المدير الفنى للشرقية بأداء فريقه أمام المقاصة، مؤكدا أن الفريق أدى واحدة من أفضل مبارياته إلا أن سوء الحظ لعب دورا كبيرا في عدم الفوز باللقاء.

وأشار عقيلة في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة أون سبورت إلى أن مستوى الفريق أصبح في تحسن واضح بمرور المباريات، إلا أن النتائج لن تتغير بهذه السرعة وعبر عقيلة عن رضاه عن أداء اللاعبين الذين لعبوا بكل طاقتهم خلال المباراة إلا أن ضعف اللياقة البدنية لم يسعفهم، حسب وصفه.

وأكد عقيلة أن مجلس إدارة فريق الشرقية لا يدخر جهدا في تدعيم صفوف الفريق إلا أن قائمة الفريق لا تسع سوى للاعبين فقط مع العلم أن الفريق يحتاج إلى 7 أو 8 لاعبين .

يذكر أن مباراة الشرقية ومصر المقاصة انتهت قبل قليل بفوز الفريق الفيومى مصر المقاصة على أحفاد عرابى بنتيجة 2/1 في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الإسبوع الـ17 من بطولة الدورى العام ليتوقف رضيد الشرقية عند 8 نقاط ويرتفع رصيد المقاصة إلي 40 نقطة في المركز الثانى .